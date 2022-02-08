17-летняя дочь Меладзе выступила на "Голосе страны"

17-летняя Лия Меладзе пришла на "Голос страны", развернула четырех тренеров и взорвала украинский ютуб. Видео ее выступления оказалось на первом месте в трендах ютуба.

Всего за полтора суток видео с выступлением дочери Константина Меладзе на "Голосе страны" посмотрели более полумиллиона пользователей, почти 600 тысяч, информирует 24 канал.