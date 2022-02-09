Лобода во второй раз заразилась коронавирусом

У певицы Светланы Лободы выявили коронавирус. Фото теста на COVID-19 артистка выложила в свой Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Некоторые комментаторы не сразу поняли, что за тест с двумя красными полосками держит Лобода. Поэтому часть подписчиков сначала поздравила певицу с беременностью, а потом, увидев текст поста, исправилась и пожелала скорейшего выздоровления.

Артистка отметила, что из-за болезни ей придется перенести свой концерт в Минске с 12 февраля на 4 марта. Лобода извинилась перед поклонниками за перенос события и пообещала провести все в лучшем виде.

"Знаю, что аншлаг, что вы ждете этой встречи долго... Так же, как и я... Обещаю, все будет в лучшем виде. Очень люблю вас", - пишет певица в своей публикации.

Также она сообщила, что обменивать и сдавать билеты на концерт не нужно - они будут действительны 4 марта.

Ровно год назад певица также сообщала о плохом самочувствии и заболевании коронавирусом. У нее тоже был запланирован концерт, который пришлось перенести.