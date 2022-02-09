https://news.day.az/showbiz/1434136.html Новый образ Рои восхитил фанатов - ФОТО
Новый образ Рои восхитил фанатов - ФОТО
Народная артистка Роя Айхан поделилась новыми фотографиями в своем Instagram-аккаунте.
Как передает Day.Az, певица предстала перед камерами в классическом черном костюме.
Новый образ Рои привлек внимание поклонников, которые осыпали 40-летнюю артистку восторженными комплиментами.
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