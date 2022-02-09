Алек Болдуин начал сниматься в новом фильме

Голливудский актер Алек Болдуин впервые вернулся к съемкам в кино после гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма Ржавчина. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По информации телеканала, актер принимает участие в съемках картины 97 минут, которые проходят в Великобритании.

Известно, что Болдуин участвовал как минимум в двух сценах: внутри здания и на улице. Его заметили в темном костюме с бордовым галстуком. Также по сюжету фильм якобы рассказывает историю об угнанном самолете. Авиалайнер вот-вот потерпит крушение. Поэтому власти пытаются решить ситуацию.

Источники телеканала сообщили, что актер может сыграть роль сотрудника Агентства национальной безопасности. При этом, актерский состав фильма пока неизвестен.

"Я сказал, что буду вести небольшой дневник, пока буду путешествовать и работать. Сегодня у нас был наш первый день, который всегда бывает сложным. Я работаю не так много, как раньше, и, может быть, я уже говорил это раньше, но ты идешь на работу и забываешь, что ты должен делать. Я просто подумал: "О, Боже, чем ты занимаешься? Что такое актерство или какая-то ерунда, которой я в итоге занимался?". Странно возвращаться к работе. Я не работал с 21 октября прошлого года, когда на съемках этого фильма произошла эта ужасная вещь и случайная смерть нашего оператора Галины Хатчинс", - рассказал Болдуин своим подписчикам в Instagram.