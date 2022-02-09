Фярда Амин представит стендап-шоу "Selfinaz 2" во всех кинотеатрах Азербайджана

Стендап-шоу популярного азербайджанского актера и юмориста Фярды Амина "Selfinaz 2" проекта Artlemma Film будет представлено во всех кинотеатрах страны с 10 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Авторы сценария Фярда Амин и Тевеккюль Мехралиев работали над "Selfinaz 2" на протяжении пяти лет. По их словам, стендап-шоу "Selfinaz 2" станет новым этапом этого жанра в стране. Режиссер - Тевеккюль Мехралиев, генеральный продюсер - Ресан Мехралиев.

Премьера состоялась 28 января в Киноцентре "Низами". Фярда Амин представил яркое юмористическое шоу про жизнь, интересные случаи из нее, а также авторские номера. Масса позитива и хорошее настроение зарядили зрителей позитивной энергией.

"В ближайшее время мы начнем гастроли по городам Стамбула, Анкары. Измира, Москвы, Санкт-Петербурга, стран Европы, где проживают наши соотечественники. А пока приглашаю всех насладиться вечером юмора "Selfinaz 2", который будет представлен во всех кинотеатрах страны", - отметил Фярда Амин.

Приобрести билеты онлайн можно посредством iticket.az.

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