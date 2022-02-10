Стивен Спилберг первым в истории получил восьмую номинацию на «Оскар»

Стивен Спилберг номинирован на "Оскар" восьмой раз. Таким образом режиссер получил признание в шести разных десятилетиях, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

До этого достичь подобного результата не удавалась никому в мире. В этот раз маэстро может получить награду за "Вестсайдскую историю". Помимо лучшей режиссуры, кинолента представлена еще в семи категориях.