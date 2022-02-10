https://news.day.az/showbiz/1434444.html Стивен Спилберг первым в истории получил восьмую номинацию на «Оскар» - ВИДЕО
Стивен Спилберг первым в истории получил восьмую номинацию на «Оскар» - ВИДЕО
Стивен Спилберг номинирован на "Оскар" восьмой раз. Таким образом режиссер получил признание в шести разных десятилетиях, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
До этого достичь подобного результата не удавалась никому в мире. В этот раз маэстро может получить награду за "Вестсайдскую историю". Помимо лучшей режиссуры, кинолента представлена еще в семи категориях.
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