Меган Фокс и Брайан Остин Грин развелись

Актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально развелись. Суд поставил точку в их отношениях во вторник, 8 февраля, сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По информации издания, в документах не упоминается об алиментах. Бывшие возлюбленные подписали мировое соглашение и договорились о совместной опеке над тремя общими детьми - девятилетним Ноа, семилетним Боди и пятилетним Джорни.

Так как у пары не было брачного контракта, все имущество, которое они приобрели за десять лет совместной жизни, будет поделено 50/50, согласно законам Калифорнии.

Кроме того, актриса, которая в браке носила фамилию Грин, снова стала Фокс.