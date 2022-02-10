https://news.day.az/showbiz/1434568.html Меган Фокс и Брайан Остин Грин развелись
Меган Фокс и Брайан Остин Грин развелись
Актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально развелись. Суд поставил точку в их отношениях во вторник, 8 февраля, сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По информации издания, в документах не упоминается об алиментах. Бывшие возлюбленные подписали мировое соглашение и договорились о совместной опеке над тремя общими детьми - девятилетним Ноа, семилетним Боди и пятилетним Джорни.
Так как у пары не было брачного контракта, все имущество, которое они приобрели за десять лет совместной жизни, будет поделено 50/50, согласно законам Калифорнии.
Кроме того, актриса, которая в браке носила фамилию Грин, снова стала Фокс.
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