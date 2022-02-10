Гонорары Лепса выросли после развода

Заслуженный артист России Григорий Лепс стал просить за свои выступления втрое больше денег после того, как в конце 2021 года развелся с супругой Анной Шаплыковой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам его друга, промоутера Евгения Морозова, теперь он требует за шоу до 17 млн руб. "Лепс после развода стал самым дорогим российским певцом. До развода частный концерт Лепса стоил 50 тысяч долларов. С 2022 года его корпоративный концерт уже стоит 220 тысяч долларов. У Гриши втрое увеличился гонорар!" - цитирует Морозова kp.ru.

Морозов считает, что Лепс еще может помириться с женой. "Она умная женщина. Да, у него случались романы, но у какого творческого человека не бывает увлечений? Он без женского внимания зачахнет. Гениям всегда нужны музы", - не сомневается он.