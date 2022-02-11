Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец»

Киностудия Amazon показала первые кадры сериала "Властелин колец: Кольца власти", снятого по мотивам вселенной Джона Толкина. Кадры опубликованы изданием Vanity Fair, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Благодаря фотографиям со съемок, стало известно, как будут выглядеть эльфийская владычица Галадриэль, принцесса Диса и целительница Бронуин. Показаны и другие персонажи картины - эльфы Элронд и Арондир. Шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик МакКэй сообщили, что сюжет сериала объединит в себе "все ключевые истории Второго века Средиземья". В сериале покажут и создание колец Всевластья, восхождение властелина тьмы Саурона, сагу Нуменора, а также драматические события последнего альянса между людьми и эльфами.

"До этого момента зрители видели на экране только историю одного кольца. Но до того колец было много - и мы восхищены возможностью рассказать обо всех них", - добавили шоураннеры.

Премьера намечена на 2 сентября.