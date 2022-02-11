Умерла известная российская актриса

Российская актриса Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. О ее смерти сообщила Катерина Гордеева на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным журналистки, в последнее время актриса болела.

"Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет", - написала Гордеева.

Точные причины смерти актрисы пока неизвестны.

Евгения Брик играла в таких картинах, как "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Стиляги" и других фильмах. Она была замужем за режиссером Валерием Тодоровским.