https://news.day.az/showbiz/1434860.html Умерла известная российская актриса
Умерла известная российская актриса
Российская актриса Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. О ее смерти сообщила Катерина Гордеева на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным журналистки, в последнее время актриса болела.
"Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет", - написала Гордеева.
Точные причины смерти актрисы пока неизвестны.
Евгения Брик играла в таких картинах, как "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Стиляги" и других фильмах. Она была замужем за режиссером Валерием Тодоровским.
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