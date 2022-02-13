Алла Пугачева обратилась к подписчикам

Исполнительница хита "Миллион алых роз" Алла Пугачева не позволяет критикам портить ей настроение. Она считает лучшим оружием в борьбе с врагом - счастье, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

"Дорогие мои друзья, меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило - не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой и они этого не переживут. Всего вам хорошего!", - поделилась в своем микроблоге 72-летняя артистка.

Поклонники в свою очередь отметили, точка зрения знаменитости по разным темам оказывается всегда правильной. "Золотые слова!"; "100% верно. Будьте здоровы и счастливы"; "Мудра женщина всегда будет на вершине" - прокомментировали подписчики размышления любимой артистки.