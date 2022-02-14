Скончался режиссер «Охотников за привидениями»

Продюсер-режиссер Айван Райтман, чьи комедии 70-х и 80-х годов, включая блокбастер "Охотники за привидениями" пользовались бешеным успехом, умер во сне в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Райтман умер 12 февраля. Причина смерти не разглашается.

"Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру", - говорится в совместном заявлении его родных.

Райтман родился в 1946 году в Чехословакии. Во время войны его мать находилась в концлагере Освенцим. В 1950 году семья Райтманов эмигрировала в Канаду.

Первый короткометражный фильм "Orientation", был снят в 1968 году, через три года на экраны вышел и его дебютный полнометражный художественный фильм, "Рыжая леди". Он быстро освоился - его первые два хита, "Фрикадельки" (1979) и "Полосы" (1980), явили миру Билла Мюррея. В середине 1980-х Райтман спродюсировал и поставил "Охотников за приведениями" - они собрали внутри страны около $229 млн и стали одной из самых успешных комедий своего времени, породив франшизу.

Райтман имеет именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде.