"Самый лучший босс" - триумфатор премии "Гойя"

Кейт Бланшетт получила первую международную награду в истории испанской кинопремии "Гойя". Австралийская актриса признана "выдающейся фигурой в мировом кино".

Триумфатором вечера стала картина "Самый лучший босс" Фернандо Леона де Араноа, признанная лучшей в 6 из 20 номинаций.

В том числе - лучший актер. Им стал Хавьер Бардем, который не забыл удостоить вниманием свою супругу, не менее известную актрису Пенелопу Крус.

Я хочу посвятить эту награду Пенелопе - женщине, которую я люблю, уважаю, восхищаюсь и почитаю каждый день

Кроме приза за мужскую роль "Самый лучший босс" был признан победителем в категориях: лучший фильм, режиссура, оригинальный сценарий, музыка и монтаж.

Лучшей актрисой была признана Бланка Портильо.

Звание лучшего европейского фильма досталось картине "Еще по одной" (Druk, 2020) режиссера Томаса Винтерберга.

Премия "Гойя" вручается с 1987 года.