50 Cent спел вниз головой

Рэпер 50 Cent стал неожиданным гостем традиционного музыкального шоу в середине финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Его появление на сцене не раскрывалось до последнего момента. 46-летний рэпер появился на сцене вниз головой и исполнил свой хит In Da Club.

На сцене арены в Инглвуде также выступили американские рэперы Эминем, Снуп Догг, Dr. Dre, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.

"Лос-Анджелес Рэмс" обыграл "Цинциннати Бенгалс" в матче за Супербоул в американском футболе. Игра завершилась со счетом 23:20. Для "Лос-Анджелес Рэмс" этот Супербоул стал пятым за всю историю. До этого команда играла в решающем матче сезона в 1979-м (проиграла "Питтсбург Стилерз"), в 1999-м (выиграла у "Теннесси"), в 2001-м (уступила "Нью-Ингленд Пэтриотс") и в 2018-м (вновь проиграла "Пэтриотс").