Принца Гарри заметили на VIP-трибуне Супербоула с кузиной

Принц Гарри впервые посетил финальную игру за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Компанию ему составила двоюродная сестра принцесса Евгения, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представители королевской семьи Великобритании заняли места в кожаных креслах на VIP-трибуне стадиона Crypto в Лос-Анджелесе, где играли команды "Лос-Анджелес Рэмс" и "Цинциннати Бенгалс". И принц Гарри, и принцесса Евгения были в защитных масках, выполняя распоряжение властей Лос-Анджелеса, согласно которому на мероприятиях на открытом воздухе при большом скоплении людей необходимо надевать маски типа KN95 или N95.

О том, что принц Гарри и принцесса Евгения присутствуют на стадионе, было объявлено в британском Twitter-аккаунте Национальной футбольной лиги.

Среди звезд, посетивших Супербоул, также были замечены Райан Рейнольдс, Кендалл Дженнер, Дженнифер Лопес и Бен Эффлек, Шарлиз Терон, Джастин и Хейли Бибер.