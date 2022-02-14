Вышел новый трейлер третьего «Мира Юрского периода»

Студия Universal Pictures опубликовала новый трейлер фильма "Мир Юрского периода: Господство", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сюжет фильма разворачивается через четыре года после событий второй части. По сюжету, после уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и стали полноправными обитателями планеты.

Люди пытаются поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле, но их ждет новое испытание и новые динозавры.

Главные роли в картине сыграли Крис Пратт, Мамуду Ати, Лора Дерн, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм и другие актеры. К актерскому составу присоединилась актриса ДеВанда Уайз - она сыграет одну из главных героинь.

Режиссером фильма выступил Колин Треворроу.

Первая часть "Мира Юрского периода" вышла в 2015 году, вторая - в 2018 году. Российская премьера запланирована на 9 июня.