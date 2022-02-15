Наоми Кэмпбелл назвала материнство своим лучшим достижением

Супермодель Наоми Кэмпбелл вместе с 9-месячной дочерью появилась на обложке мартовского номера британского Vogue. В интервью журналу она призналась, что рождение ребенка - "лучшее, что она когда-либо делала", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наоми Кэмбелл призналась, что о ее планах стать матерью знали лишь несколько человек из ее окружения.

"Я могу пересчитать на пальцах одной руки тех, кто знал, что она появится, - сказала супермодель. - Но она - самое большое благословение, которое я могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала".

В интервью 51-летняя Наоми Кэмпбелл подтвердила, что ребенок не приемный, и она - биологическая мать девочки.

Имя дочери модель раскрывать не стала, но подробно рассказала о том, как она развивается.

"Она хорошая девочка: отлично спит, практически никогда не плачет и мне говорят, что она очень внимательная для своего возраста, - призналась Наоми Кэмпбелл. - Она начала махать ручкой - это очень забавно. Она много смеется. Она почти разговаривает. Думаю, она начнет ходить раньше, чем ползать. И у нее уже шесть зубов".

Наоми Кэмбелл также рассказала, что первой из подруг, кто увидел ее дочь, была Синди Кроуфорд - это случилось через несколько дней после рождения ребенка.

О рождении дочери Наоми Кэмпбелл объявила в мае 2021 года.