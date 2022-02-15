В Сети обрушились с критикой на трейлер сериала "Властелин колец"

Настоящую войну силам зла объявили фанаты легендарной трилогии "Властелин колец". Поклонники остались недовольны трейлером нового сериала по мотивам фильмов, опубликованным накануне. Многие посчитали, что он не имеет ничего общего со вселенной Толкина, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В соцсетях спорят, могут ли эльфы, хоббиты и гномы быть чернокожими или азиатами? Также приверженцам канона не понравились детали костюмов и даже низкое качество графики в тизере.

В комментариях под роликом запустили флешмоб - пользователи на разных языках пишут одну и ту же цитату из "Властелина колец": "Зло не может сотворить ничего нового, может только искажать и разрушать". Под злом имеют в виду авторов сериала. Таких отзывов набралось уже полмиллиона.