https://news.day.az/showbiz/1435922.html Сын Ван Дамма поздравил жену-азербайджанку с Днем Святого Валентина - ФОТО
Сын Ван Дамма поздравил жену-азербайджанку с Днем Святого Валентина - ФОТО
Сын голливудской звезды Жан-Клода Ван Дамма Кристофер поздравил свою жену-азербайджанку с Днем Святого Валентина.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, в связи с этим он сделал в Instagram публикацию.
Кристофер выложил фото музыканта Суады Гаджизаде, на которой женился менее года назад, и сопроводил его коротким комментарием: "Ты заставляешь меня с нетерпением ждать каждого нового дня. Люблю тебя".
Напомним, церемония бракосочетания пары состоялась в июне прошлого года в генеральном консульстве Азербайджана в Турции.
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