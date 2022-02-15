Сын Ван Дамма поздравил жену-азербайджанку с Днем Святого Валентина

Сын голливудской звезды Жан-Клода Ван Дамма Кристофер поздравил свою жену-азербайджанку с Днем Святого Валентина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, в связи с этим он сделал в Instagram публикацию.

Кристофер выложил фото музыканта Суады Гаджизаде, на которой женился менее года назад, и сопроводил его коротким комментарием: "Ты заставляешь меня с нетерпением ждать каждого нового дня. Люблю тебя".

Напомним, церемония бракосочетания пары состоялась в июне прошлого года в генеральном консульстве Азербайджана в Турции.