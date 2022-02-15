«Оскар» в 2022 году могут провести три женщины
Церемонию вручения кинопремии "Оскар" в 2022 году проведут стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс и актриса Реджина Холл, передает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сейчас, утверждает инсайдер, трио женщин-ведущих находится на финальной стадии переговоров об обязанностях на церемонии.
Официально имена ведущих "Оскара" объявят в эфире программы Good Morning America 15 февраля.
Представители артисток и транслирующий церемонию телеканал ABC не комментируют слухи о ведущих, однако по крайней мере Шумер намекнула на возможный выход на сцену, пообещав своим подписчикам в Instagram грядущие "веселые новости".
Девяносто четвертая церемония вручения награды Американской киноакадемии "Оскар" пройдет в Голливуде 27 марта.
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