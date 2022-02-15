На Оскаре появилась новая номинация

На 94-й церемонии вручения кинопремии Оскар зрители впервые смогут выбрать любимый фильм, который получит неофициальную награду в специальной пользовательской номинации. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Голосование будет проходить при поддержке соцсети Twitter, а трое из интернет-пользователей станут гостями церемонии Оскар-2023. Причем им возместят все расходы на поездку.

Отмечается, что данное нововведение появилось на фоне падения рейтингов последних оскаровских трансляций.

Также известно, что на грядущей церемонии пользователи Twitter смогут проголосовать за фильм 2021-го года на сайте oscarsfanfavorite.com.

У публики еще есть возможность публиковать твиты с названиями своих фаворитов с помощью хэштега #OscarsFanFavorite. Лента, которая наберет наибольшее количество голосов фанатов к 3 марта, будет отмечена во время трансляции Оскар-2022.

Пять участников кампании получат солидный призовой пакет с годовым абонементом посещения кинотеатра, подписку на потоковые сервисы и эксклюзивные предметы из магазина Academy Museum.

Кинопоклонники смогут публиковать свои посты до 20 раз в день. Период голосования - с 14 февраля до 3 марта. Также у них есть возможность голосовать за любимую сцену в фильме.

Между тем, шансы на победу в новой номинации приписывают нашумевшей киноленте Человек-паук: нет пути домой.

"Мы очень рады сотрудничать с Twitter, чтобы помочь создать заинтересованную и взволнованную цифровую аудиторию в преддверии церемонии", - отметила вице-президент по цифровому маркетингу Академии кинематографических искусств и наук Мерил Джонсон.