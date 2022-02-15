Шварценеггер о съемках в последнем фильме Райтмана

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram пост памяти режиссера "Охотников за привидениями" Айвана Райтмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шварценеггер назвал Райтмана королем комедии и рассказал о съемках в последнем фильме режиссера - "Тройняшки", сиквеле его же картины 1988 года "Близнецы". "Последние несколько лет мы работали над "Тройняшками", и еще раз увидеть вблизи его страсть и гений было настоящей радостью. Только на прошлой неделе я рассказывал, каким восторгом было минувшей осенью вернуться на съемочную площадку к Айвену. Поверить не могу, что больше не поработаю с ним, не пообщаюсь и не поболтаю о жизни", - поделился он.

Актер опубликовал фото с Райтманом и Денни де Вито, который в "Тройняшках" также вернется к своей роли из "Близнецов".

Шварценеггер также снялся в комедиях Райтмана "Джуниор" и "Детсадовский полицейский".

Райтман скончался в США на 76-м году жизни 12 февраля. Причина его смерти не раскрывается.