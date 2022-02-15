Датский принц стал лицом ювелирного бренда

Принц Дании Феликс, занимающий восьмое место в линии престолонаследия, дебютировал в качестве модели, сообщает Marie Claire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сын принца Иоахима и его первой жены Александры, графини Фредериксборгской, стал лицом ювелирного бренда Georg Jensen, снявшись в рекламной кампании новой коллекции шейных цепочек.

Для 19-летнего принца Феликса это первый модельный опыт, в то время как его старший брат, 22-летний Николай, с 2018 года регулярно участвует в модных дефиле и снимается в фотосессиях. Впервые он вышел на подиум на показе модного дома Burberry на Неделе моды в Лондоне, после чего подписал контракт с модельным агентством Scoop Models и был приглашен участвовать в рекламной кампании мужской линии Dior.

Бренд Georg Jensen, который рекламирует принц Феликс, был основан в 1904 году датским мастером по серебру Георгом Йенсеном. Сейчас он производит ювелирные изделия, часы и предметы интерьера.