https://news.day.az/showbiz/1436160.html Названы ведущие церемонии вручения "Оскара"
Названы ведущие церемонии вручения "Оскара"
Актрисы Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс станут ведущими церемонии вручения 94-й премии "Оскар", сообщили организаторы кинопремии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс проведут 94-й Оскар", - говорится в сообщении.
Три предыдущие церемонии вручения премии "Оскар" прошли без ведущих.
Холл, Шумер и Сайкс - американские актрисы, специализирующиеся на комедийном жанре.
Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар" пройдет 27 марта 2022 года на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre в Голливуде.
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