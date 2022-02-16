Президент Сербии вручил Джонни Деппу медаль

Президент Сербии Александр Вучич вручил голливудскому актеру Джонни Деппу золотую медаль. Это награда за выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности, особенно в области киноискусства и продвижения республики на мировой арене, сообщает Balkan Insight, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джонни Депп приехал на церемонии лично и получил медаль из рук Вучича. Во время церемонии актер заявил, что горд получить медаль.

"Я действительно искренне благодарю вас, президент Вучич, и эту медаль за заслуги, если мне будет оказана честь уйти с ней. Я благодарю вас за то, что вы были так любезны, чтобы вручить ее мне", - с такой речью выступил Депп во время вручения.

Актер участвовал в нескольких кинопроектах, связанных с Сербией, среди них съемки сцен в Белграде для фильма "Великий", а также сербский мультсериал "Тупики".

О том, что Джонни Депп будет награжден золотой медалью за заслуги перед Сербией, стало известно 12 февраля.

В рамках визита в Белград актера принял президент страны Александр Вучич. Депп подарил главе государства плюшевую игрушку в виде птицы тупика.

Следующая роль Джонни Депп в кино - это роль французского короля Людовика XV в новом фильме режиссера Майвенн ле Беско. Съемки стартуют летом 2022 года. Фильм будут снимать в разных местах Парижа, в основном в Версальском дворце. Название фильма и сюжет пока держатся в секрете.