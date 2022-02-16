Кто представит Азербайджан на "Евровидении-2022"?

Объявлено имя участника, который будет представлять Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Как сообщает Day.Az из Общественной телерадиовещательной компании, в этом году нашу страну на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022", который будет проходить в итальянском городе Турин, будет представлять победитель конкурса "Голос Азербайджан" Надир Рустамли.