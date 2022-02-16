https://news.day.az/showbiz/1436201.html Кто представит Азербайджан на "Евровидении-2022"? - ФОТО - ВИДЕО
Кто представит Азербайджан на "Евровидении-2022"? - ФОТО - ВИДЕО
Объявлено имя участника, который будет представлять Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022".
Как сообщает Day.Az из Общественной телерадиовещательной компании, в этом году нашу страну на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022", который будет проходить в итальянском городе Турин, будет представлять победитель конкурса "Голос Азербайджан" Надир Рустамли.
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