Главные супермодели мира прошлись по подиуму на показе Michael Kors

В Нью-Йорке в рамках Недели моды 15 февраля прошел показ американского дома моды Michael Kors, во время которого на подиум вышли главные супермодели мира. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Продемонстрировать коллекцию "Осень-зима 2022" были приглашены такие звезды, как Белла и Джиджи Хадид, Ирина Шейк и Эмили Ратаковски, а среди гостей показа были Блейк Лайвли с сестрой Робин, Брук Шилдс и Оливия Калпо.

Сначала Белла Хадид появилась на подиуме в черном платье с разрезом от бедра, полностью расшитом пайетками. Следом за ней похожее платье, но с оголенным плечом, продемонстрировала старшая сестра Беллы - Джиджи. Образ Ирины Шейк был, скорее, футуристичным, нежели вечерним: супермодель шла по подиуму в укороченном серебристом пальто. В новой коллекции Майкла Корса не обошлось и без любимых дизайнером анималистичных принтов: гепардовый костюм-двойку и пальто расцветки жирафа показала зрителям шоу супермодель Эмили Ратаковски.

Помимо сверкающих платьев и одежды с животными принтами, в новой коллекции Michael Kors присутствуют яркие шубы из искусственного меха, строгие костюмы и классические пальто. Как отметил сам дизайнер, его коллекция вдохновлена ночным Нью-Йорком и посвящена жизни после пандемии.