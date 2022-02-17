Бритни Спирс пригласили в Конгресс США

Американскую певицу Бритни Спирс пригласили в Конгресс, чтобы обсудить опекунство отца Джейми Спирс над звездой. Об этом артистка рассказала в Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она опубликовала письмо, подписанное конгрессменами Чарли Кристом и Эриком Суолвеллом. "Ваши история и путь к справедливости вдохновят и наделят силой многих других, кого несправедливо заставили замолчать", - говорится в нем. 40-летняя Спирс призналась, что чувствует себя услышанной. Политики предложили артистке встретиться и поздравили ее с победой в деле об опекунстве. Они добавили, что следили за процессом и выявили "дыры в законе" об опеке и попечительстве. США необходимо доработать законы об опекунстве, пришли они к выводу.

"С этой целью мы хотели лично пригласить вас и вашего адвоката встретиться с нами в Конгрессе в удобное для обеих сторон время", - написано в письме.