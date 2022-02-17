https://news.day.az/showbiz/1436590.html "Золотого медведя" 72-го Берлинале получила испанская картина "Алькаррас" - ВИДЕО
"Золотого медведя" 72-го Берлинале получила испанская картина "Алькаррас" - ВИДЕО
"Золотого медведя", приз Берлинского кинофестиваля за лучший полнометражный фильм, получила испано-итальянская картина "Алькаррас" режиссера Карлы Симон. Конкурсная программа Берлинале включала 18 фильмов из 15 стран, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Драма "Алькаррас" повествует о семье каталонских фермеров, которые узнают, что на их участке готовятся вырубить все персиковые деревья и установить на их месте солнечные батареи.
Открывшийся в минувший четверг 72-й Берлинский кинофестиваль продолжит работу до 20 февраля. С сегодняшнего дня начнутся повторные показы.
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