"Золотого медведя" 72-го Берлинале получила испанская картина "Алькаррас"

"Золотого медведя", приз Берлинского кинофестиваля за лучший полнометражный фильм, получила испано-итальянская картина "Алькаррас" режиссера Карлы Симон. Конкурсная программа Берлинале включала 18 фильмов из 15 стран, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Драма "Алькаррас" повествует о семье каталонских фермеров, которые узнают, что на их участке готовятся вырубить все персиковые деревья и установить на их месте солнечные батареи.

Открывшийся в минувший четверг 72-й Берлинский кинофестиваль продолжит работу до 20 февраля. С сегодняшнего дня начнутся повторные показы.