Роберту Паттинсону пришлось дважды менять голос на съемках

Актер Роберт Паттинсон в шоу Джимми Киммела рассказал, что ему пришлось дважды менять свой голос во время съемок нового "Бэтмена", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Паттинсона, сперва он хотел сделать голос Бэтмена радикально отличающимся от того, каким голосом говорили игравшие супергероя артисты раньше. "Все говорили такими грубыми, хриплыми голосами, и я решил, что сделаю наоборот - буду шептать. Так продолжалось около двух недель, звучало очень зверски, меня попросили прекратить", - цитирует Паттинсона The Hollywood Reporter.

Остановившись на более глубоком, традиционном тоне, от костюмера он узнал, что не первый пытается подарить Бэтмену именно такой голос. "Кристиан Бейл так делал в "Бэтмене: Начало". Если послушаете первый тизер этого фильма, вы услышите именно этот голос. Я обнаружил это пару недель назад", - поделился актер.