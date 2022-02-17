Звезда «Игры престолов» получил сотрясение мозга на съемках

Актер Николай Костер-Вальдау пострадал на съемках нового фильма стриминговой платформы Netflix "Борьба со льдом", рассказал он в интервью Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В фильме Питера Флинта Николай Костер-Вальдау играет участника экспедиции, которой нужно было доказать, что Гренландия является одним цельным островом. Настоящая экспедиция, история о которой легла в основу сценария, длилась с 1906 по 1908 год.

В картине есть сцена драки героя Костер-Вальдау с медведем, которого играл спортсмен-тяжеловес. "В тот день у меня было небольшое сотрясение мозга. Медведя играл исландский дзюдоист-чемпион, тяжеловес. Я хотел, чтобы все выглядело великолепно, так что отдался процессу сполна, и он тоже, бросал меня как тряпичную куклу. Такой силач", - вспоминает артист.

Датскому актеру Николаю Костер-Вальдау 51 год. Он известен по ролям в фильмах "Черный ястреб", "Охотники за головами", "Обливион", "Выстрел в пустоту", по роли Джейме Ланнистера в фантастическом телесериале "Игра престолов".