Умер всемирно известный актер

В США скончался известный актер кино и телевидения, а также продюсер, сценарист и каскадер Фрэнк Пеше. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Его подруга Тэмми Шер рассказала изданию, что артист умер в Калифорнии еще 6 февраля. Однако известно об этом стало только сейчас. Его не стало в возрасте 75 лет. Причина смерти - осложнения, связанные с деменцией.

У Пеше не было детей.

Как известно, звезда американского кино родился 8 декабря 1946 года в Нью-Йорке. Как актер он дебютировал в 1976 году в сериале "Полицейская история". А на больших экранах Пеше появился в первой части культового фильма Рокки.

Также на его счету эпизодические роли в легендарных фильмах "Крестный отец", "Танец-вспышка", "Лучший стрелок", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Рыцарь дорог", "Донни Браско" и других.