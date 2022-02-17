Комик Гудков тайно женился три года назад

Шоумен Александр Гудков в эфире драйв-шоу "Поехали" на "Авторадио" впервые рассказал о своем семейном положении, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2020 году в интервью Ксении Собчак он рассказывал, что готовится к свадьбе, и признавался, что подарил избраннице кольцо. Как выяснилось теперь, Гудков обманул телеведущую и тогда уже состоял в браке. "Женатик. В июле будет три года. Зовут Саша", - цитирует Гудкова kp.ru.

Ничего дополнительного о супруге он не рассказал.