Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист обвинил бывшую жену в тайной продаже французской винодельни Chateau Miraval, находящейся в их совместном владении. При этом, выяснил портал, покупателем оказался российский бизнесмен из списка Forbes Юрий Шефлер.

В результате Питт в исковом заявлении указал, что Джоли никогда не спрашивала его согласия на продажу части имущества и намеренно скрывала от него условия сделки. В результате "Шефлер подорвал его способность управлять винодельней", отметил актер. Он требует расторгнуть сделку и обязать экс-супругу возместить убытки.