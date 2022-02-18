https://news.day.az/showbiz/1436830.html Требования к участникам и зрителям церемонии вручения «Оскара»
Требования к участникам и зрителям церемонии вручения «Оскара»
Зрители и участники церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук ("Оскар") будут обязаны предъявить ПЦР-тесты или быть привиты от коронавируса, сообщает газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В целом, правила посещения церемонии вручения будут следовать требованиям, выдвинутым департаментом здравоохранения штата Калифорния. В этом регионе Соединенных Штатов правительство приняло решение агрессивно бороться с дезинформацией и продвигать вакцинацию, а также увеличить накопление медикаментов.
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