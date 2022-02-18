Требования к участникам и зрителям церемонии вручения «Оскара»

Зрители и участники церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук ("Оскар") будут обязаны предъявить ПЦР-тесты или быть привиты от коронавируса, сообщает газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В целом, правила посещения церемонии вручения будут следовать требованиям, выдвинутым департаментом здравоохранения штата Калифорния. В этом регионе Соединенных Штатов правительство приняло решение агрессивно бороться с дезинформацией и продвигать вакцинацию, а также увеличить накопление медикаментов.