Николь Кидман снялась в откровенном видео

Актриса Николь Кидман снялась в мини-юбке и коротком топе для нового выпуска Vanity Fair.

Австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась для новой обложки модного журнала Vanity Fair в откровенном наряде. Одна из восьми главных страниц 28-го ежегодного выпуска Hollywood Issue появилась в официальном Instagram-аккаунте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенной фотографии 54-летняя знаменитость запечатлена у ворот цветущего сада в комплекте итальянского бренда Miu Miu. Ее образ состоит из серого короткого топа и мини-юбки с оборками, а также чулок и остроносых туфель-мюлей.

Известно, что стилистом фотосессии выступила креативный директор и фэшн-журналист Кэти Гранд (Katie Grand), а ее авторами - итальянский дуэт фотографов Маурицио Каттелана (Maurizio Cattelan) и Пьерпаоло Феррари (Pierpaolo Ferrari).

В беседе с редакторами издания Кидман заявила, что подходит к каждой новой роли в кино так, будто только что окончила театральный класс. "Вся моя жизнь состоит из смирения, поскольку ты либо остаешься смиренным, либо стремишься к этому", - высказалась актриса.

В ноябре 2021 года Кидман посетила премию Country Music Awards 2021 в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Звезда появилась на публике в черном облегающем платье длины макси люксового бренда Saint Laurent с асимметричными вырезами, которые оголяли тело.