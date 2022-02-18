Представитель Азербайджана на "Евровидении 2022" поблагодарил поклонников

Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" Надир Рустамли выразил признательность поклонникам за поддержку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Дорогие друзья, за несколько дней ощутил столько поддержки и любви. Благодарю всех, кто разделил со мной эту радость. Получил огромное число сообщений, я не могу ответить лично каждому, но выражаю благодарность каждому!", - написал Рустамли в социальной сети Instagram.

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал - 14 мая. Слоган "Евровидения 2022" - The Sound of Beauty ("Звук красоты"). Логотип выполнен в стилистике киматики: физические эффекты звуковых волн, подмножество вибрационных модальных явлений. Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала. Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавит композитор и продюсер Иса Меликов.