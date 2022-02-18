Бритни Спирс раскрыла секрет молодости

Американская певица Бритни Спирс раскрыла секрет своей моложавой внешности. Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

40-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует во дворе собственного дома в мини-платье с цветочным принтом, которое оформлено глубоким декольте и рукавами-фонариками. На размещенном кадре видно, что поп-исполнительница сделала объемную укладку и нанесла на лицо нюдовый мейкап.

В описании к публикации Спирс объяснила, как ей удается выглядеть на 10 лет моложе своего возраста на фотографиях в социальных сетях. "Просто отстригите челку и откажитесь от яркого макияжа. Вместо этого красьте глаза тушью! Это безумный лайфхак!" - порекомендовала звезда поклонникам свой способ.

Подписчики похвалили внешний вид певицы в комментариях под фото, которое набрало 500 тысяч лайков. "Ты действительно выглядишь свежей!", "Челка выглядит миленько", "Ты выглядишь помолодевшей! Очень крутой макияж", "Да, ты права, такой макияж действительно улучшает лицо", "Самая красивая, спасибо за совет!" - высказывались фанаты.