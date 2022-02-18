https://news.day.az/showbiz/1437133.html Умер народный артист России Борис Невзоров
Умер народный артист России Борис Невзоров
Умер российский актер театра и кино Борис Невзоров. Как передает Day.Az, об это сообщает ТАСС со ссылкой на Малый театр.
Народный артист России скончался на 73-м году жизни. Причиной смерти актера стали осложнения после перенесенного COVID-19. Ранее в пятницу, 18 февраля, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин заявил, что все спектакли с участием Невзорова отменены.
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