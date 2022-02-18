Умер народный артист России Борис Невзоров

Умер российский актер театра и кино Борис Невзоров. Как передает Day.Az, об это сообщает ТАСС со ссылкой на Малый театр.

Народный артист России скончался на 73-м году жизни. Причиной смерти актера стали осложнения после перенесенного COVID-19. Ранее в пятницу, 18 февраля, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин заявил, что все спектакли с участием Невзорова отменены.