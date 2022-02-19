https://news.day.az/showbiz/1437199.html Обнажённая Настя Каменских восхитила фанатов - ВИДЕО
Обнажённая Настя Каменских восхитила фанатов - ВИДЕО
Настя Каменских обожает эпатировать публику откровенным контентом на своей Instagram-странице.
Вернувшись из отпуска, проведенного в солнечной Мексике, певица быстро соскучилась по ярким краскам и решила поделиться с поклонниками теплом и солнцем, опубликовав горячее видео.
В знойном ролике Настя постепенно продемонстрировала поклонникам свое мокрое тело в крохотном купальнике из веревочек, указывая одной рукой в яркое небо, где жарко светит солнце.
"Хочешь солнца? Ставь смайлик в виде солнца", - подписала свое видео Каменская.
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