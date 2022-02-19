Обнажённая Настя Каменских восхитила фанатов

Настя Каменских обожает эпатировать публику откровенным контентом на своей Instagram-странице.

Вернувшись из отпуска, проведенного в солнечной Мексике, певица быстро соскучилась по ярким краскам и решила поделиться с поклонниками теплом и солнцем, опубликовав горячее видео.

В знойном ролике Настя постепенно продемонстрировала поклонникам свое мокрое тело в крохотном купальнике из веревочек, указывая одной рукой в яркое небо, где жарко светит солнце.

"Хочешь солнца? Ставь смайлик в виде солнца", - подписала свое видео Каменская.