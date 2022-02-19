https://news.day.az/showbiz/1437288.html Певица Раксана рассказала, когда состоится свадьба ее дочери
Певица Раксана рассказала, когда состоится свадьба ее дочери
Певица Раксана Исмайылова рассказала, когда состоится свадьба ее дочери Айсун.
Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, в прямом эфире в Instagram она объявила, что торжество состоится в октябре.
Отметим, что Айсун в прошлом месяце обручилась с молодым человеком по имени Эшгин.
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