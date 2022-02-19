Певица Раксана рассказала, когда состоится свадьба ее дочери

Певица Раксана Исмайылова рассказала, когда состоится свадьба ее дочери Айсун.

Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, в прямом эфире в Instagram она объявила, что торжество состоится в октябре.

Отметим, что Айсун в прошлом месяце обручилась с молодым человеком по имени Эшгин.