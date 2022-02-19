https://news.day.az/showbiz/1437303.html Заслуженный артист прокомментировал арест Манафа Агаева
Заслуженный артист прокомментировал арест Манафа Агаева
"Законы для всех, никто не должен их нарушать".
Как передает Day.Az со ссылкой на qaynarinfo, об этом заявил заслуженный артист Юсиф Мустафаев, говоря об аресте певца Манафа Агаева.
"Мы должны соблюдать законы. Нужно немного потерпеть, пусть завершатся работы по возрождению Карабаха, потом мы все туда поедем", - сказал Мустафаев.
Отметим, что певец Манаф Агаев незаконно посетил освобожденный Физулинский район и выкладывал кадры в соцсетях. Певец был арестован на 15 суток.
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