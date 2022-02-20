МакSим рассказала о восстановлении после коронавируса

Российская певица МакSим рассказала о процессе восстановления после пневмонии, передает "Пятый канал". как уточнила исполнительница, после перенесенного COVID-19 самой большой проблемой стали изменения в голосе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

МакSим добавила, что реабилитация идет медленно. Она готова на любые ограничения и очень хочет вернуться на сцену. "Легкие восстанавливаются с трудом. Летать пока что нельзя", - призналась звезда.

Так как знаменитость перенесла COVID-19 в тяжелой форме, у нее появились неблагоприятные процессы в легких. Как объяснила врач-отоларинголог Элеонора Терехова, в органе формируется фиброзная ткань. Эластичность легких нарушается, они не могут растягиваться так, как делали это раньше. "Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни", - добавила врач.

16 июня 2021 года сообщалось, что артистку госпитализировали. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 26 июля стало известно, что МакSим пришла в сознание.