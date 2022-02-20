"Майбах" Манафа Агаева забрали на штрафстоянку

Автомобиль марки Mercedes Maybach, принадлежащий Манафу Агаеву, находится на штрафстоянке в Хатаинском районе Баку, передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что певец Манаф Агаев был административно арестован на 15 суток за незаконное посещение освобожденных от оккупации территорий.

17 февраля в социальных сетях распространились кадры посещения Манафом Агаевым освобожденной от оккупации территории Физулинского района.

Полиция начала расследование сразу после публикации видеозаписи. В ходе следствия было установлено, что на момент распространения кадров в социальных сетях исполнитель уже находился в Баку.

Манаф Агаев был вызван в отделение полиции, где было подтверждено, что он въехал на освобожденные от оккупации территории без соответствующего разрешения, в связи с чем и был задержан.