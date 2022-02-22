Новая реклама Gucci с самыми известными артистами мира

В ноябре прошлого года Алессандро Микеле в очередной раз взорвал интернет: в Лос-Анджелесе он представил коллекцию Gucci Love Parade. Подиум на показе заменила Аллея Славы, а моделей - суперзвезды (особенно неожиданным стало появление Маколея Калкина, который возвращается в кино после долгого перерыва). После такого громкого шоу и рекламная кампания коллекции должна была быть не менее эффектной. Так оно и вышло. Кампейн Gucci Love Parade в духе "Золотого века" Голливуда, снятый дуэтом фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, выглядит как настоящая вечеринка века, передает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru.

На снимках и в рекламном ролике веселятся Джаред Лето (он же участвовал и в показе той же коллекции), Снуп Догг (у рэпера настоящее большое возвращение - совсем недавно он выступил на Super Bowl 2022), Майли Сайрус (певица до этого уже становилась лицом ароматов Gucci), корейский актер Ли Джон Джэ (Сон Ки Хун из "Игры в кальмара") и актриса Бини Фельдштейн (она сыграла Монику Левински в сериале "Импичмент: Американская история преступлений").