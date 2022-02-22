Бритни Спирс выпустит мемуары

Бритни Спирс решила рассказать историю своей жизни и заключила договор на издание автобиографической книги, сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источник, близкий к Спирс, сообщил, что певица недавно подписала контракт с издательством Simon & Schuster на сумму более $15 млн. Также он уточнил, что решение Бритни не связано с желанием "ответить" на мемуары ее младшей сестры Джейми Линн, которые исполнительница публично осудила.

Ожидается, что в новой книге, Бритни Спирс расскажет о своем пути к славе, музыкальной карьере и отношениях внутри семьи. При этом сама певица пока никак не прокомментировала свои планы относительно новой книги.