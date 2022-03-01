Снуп Догг рассказал о спасении королевой Елизаветой

Американский рэпер Снуп Догг был спасен британской королевой Елизаветой от депортации из Великобритании в 1994 году. Об этом артист рассказал в интервью с DJ Whoo Kid, пишет Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рэпер вспомнил, что в то время находился в Великобритании на гастролях. Против Снуп Догга была развернута кампания в местной прессе из-за обвинений в убийстве, которые были предъявлены ему в США. Хип-хоп-исполнитель отметил, что одна из статей вышла под заголовком "Вышвырните этого злого ублюдка отсюда".

"Знаете, кто за меня вступился? Королева. Королева сказала: "Этот мужчина не сделал ничего преступного в нашей стране. Он может к нам приехать"", - поведал рэпер.

Снуп Догга обвинили в убийстве мужчины в Лос-Анджелесе в 1993-м. Обвинения были сняты в 1996 году.