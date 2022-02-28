Rasmus представят Финляндию на «Евровидении»

Рок-группа Rasmus представит Финляндию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2022", сообщается на сайте фестиваля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Финны победили в национальном отборе и споют на конкурсе композицию Jezebel - "песню для сильных и независимых женщин, прокладывающих собственную дорогу".

Группе Rasmus уже больше 30 лет, их самый популярный хит In the Shadows преодолел отметку в 100 млн прослушиваний на Spotify.