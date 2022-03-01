Надир Рустамли готовится к "Евровидению"

Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" Надир Рустамли в период подготовки совершенствует не только вокальные данные, но и физическую форму. Об этом, как сообщает Day.Az, исполнитель написал на своей странице в Instagram.

"В течение нескольких недель работаю не только над голосом, но и над телом и мыслями. Поддержите меня, чтобы повысить мою мотивацию. Станьте частью моего успеха", - написал музыкант.

Надир Рустамли также поделился фотографиями из спортивного зала.

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал - 14 мая. Слоган "Евровидения-2022" - The Sound of Beauty ("Звук красоты").

Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала. Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавит композитор и продюсер Иса Меликов.