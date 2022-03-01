https://news.day.az/showbiz/1440343.html Кирстен Данст хочет вновь сыграть в "Человеке-пауке"
Кирстен Данст хочет вновь сыграть в "Человеке-пауке"
Актриса Кирстен Данст в интервью Deadline призналась, что хотела бы вновь сыграть в одном из фильмов про супергероя Человека-паука, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Время еще есть. Меня никто не звал, но я чувствую, что это может случиться", - заявила Данст.
При этом она и ранее говорила, что хотела бы вновь сняться в блокбастере про Питера Паркера. Актриса предположила, что была бы "забавной старушкой" с "детьми-паучатами".
Кирстен Данст сыграла девушку Человека-паука - Мэри Джейн - в первой трилогии режиссера Сэма Рейми о супергерое. Первая часть саги вышла в 2002 году, главную роль тогда исполнил Тоби Магуайр.
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